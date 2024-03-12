В прозрачном платье и без бюстгальтера: Айрис Лоу в пикантном луке вышла на дорожку

23-летняя дочь Джуда Лоу и Сэйди Фрост вышла на красную дорожку в пикантном наряте от Tom Ford, состоящем из тонких серебрянных нитей с камнями на топе и юбке. Под нарядом у звезды были лишь телесные трусы.

Девушка дополнила свой образ серебристыми босоножками на каблуках, массивными серьгами, несколькими кольцами на пальцах и разноцветным маникюром. Макияж Айрис был выполнен насыщенным пепельным оттенком теней с черными стрелками на веках, а также розовым блеском она подчеркнула губы. Белокурые короткие волосы Лоу собрала в прическу с мокрым эффектом.

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам звездных красоток, которые пришли на афтепати "Оскара" в "голых" платьях.

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