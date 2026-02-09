ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
163
1 мин

В прозрачном платье и без бюстгальтера: Lida Lee в смелом образе пришла на премьеру эротического триллера

Певица произвела фурор откровенным луком на кинособытии.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Lida Lee

Lida Lee

Lida Lee посетила премьеру первого украинского эротически-исторического триллера «Все оттенки соблазна», которая состоялась в Киеве, в ТРЦ Gulliver. На ивенте она поддержала своего возлюбленного — Даниэля Салема, который сыграл в ленте.

Lida Lee и Даниэль Салем

Lida Lee и Даниэль Салем

Артистка произвела фурор своим эффектным смелым аутфитом на красной дорожке мероприятия. Она предстала в черном прозрачном платье макси с халтером, американской проймой и длинным шарфом до пола. Под нарядом на певице были мини-шорты и не было бюстгальтера. Грудь она прикрыла красивыми наклейками со стразами в виде глаз с ресницами.

Lida Lee

Lida Lee

Лук Lida Lee дополнила черными остроносыми туфлями. У нее была стильная укладка, нежный макияж и нюдовый маникюр. В ухе у звезды была золотая серьга-каффа, а на руках — два золотых деликатных кольца и одно экстравагантное золотое кольцо с кристаллами в виде длинного ногтя.

К слову, фильм «Все оттенки соблазна» в национальном прокате с 12 февраля. Сейчас команда ленты находится во всеукраинском туре, где зрители могут встретиться с главными героями триллера.

