В прозрачном платье и без бюстгальтера: сестра Майли Сайрус в провокационном образе посетила фэшн-шоу

24-летняя американская актриса и певица Ноа Сайрус в смелом наряде вийшла в свет.

Младшая сестра Майли Сайрус – Ноа Сайрус – стала гостьей показа Stéphane Rolland Haute Couture весна/лето 2024, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления девушка выбрала провокационный аутфит от Stéphane Rolland. Она надела прозрачное коричневое платье-балахон длины макси, украшенное в верхней части яйцевидным декором. Воротник был расшит драгоценными камнями.

Ноо Сайрус / Фото: Getty Images

Под платьем на Ноа были только нюдовые трусы. А ее пышную соблазнительную грудь все присутствовавшие могли с легкостью разглядеть.

Сайрус распустила волосы, сделала макияж в нюдово-бежевых оттенках, с розовыми румянами и отбеленными бровями.

Напомним, на благотворительное мероприятие в Лос-Анджелесе Ноа Сайрус пришла в трикотажном сером макси-платье, под которое не надела белье.

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