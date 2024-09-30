В прозрачном платье и без бюстгальтера: ювелирный дизайнер блеснула обнаженной грудью на ивенте

Итальянский ювелирный дизайнер Гайя Репосси посетила гала-вечер BoF 500, который состоялся в отеле Shangri-La в рамках Парижской недели моды.

Для своего появления на ивенте она выбрала откровенный образ. Гайя предстала в прозрачном черном платье макси сложного кроя, под которым не было бюстгальтера, и она сверкала перед присутствующими своей обнаженной грудью.

Гайя Репосси / Фото: Getty Images

Аутфит Репосси дополнила черными босоножками. У нее были распущены волосы, максимально естественный макияж и красный педикюр. От украшений Гайя решила отказаться, чтобы не отвлекать внимание от своего бюста.

Напомним, американская артистка Kesh пришла на Парижскую неделю моды в черном боди в сетку, под которой был лиф-треугольники с изображениями глаз и не было трусов.

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