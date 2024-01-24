В прозрачном платье и без бюстгальтера: звезда фильма "Кинг Конг" Наоми Уоттс блеснула грудью в Нью-Йорке

55-летняя актриса выбрала для своего выхода провокационный лук.

Звезда фильма "Кинг Конг" Наоми Уоттс попала под прицел папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса выглядела провокационно. Она появилась в прозрачном черном платье макси на тонких бретельках, усыпанном стразами.

Под нарядом были черные высокие трусы и не было бюстгальтера, поэтому Наоми без комплексов светила перед публикой своей грудью.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Аутфит звезда дополнила черными босоножками, черным клатчем, инкрустированным стразами, укладкой с боковым пробором, макияжем с красной помадой, серьгами с камнями и кольцом.

Напомним, на презентацию второй части сериала-антологии "Вражда" Наоми Уоттс пришла в элегантном черном кружевном платье от Givenchy, черной накидке и оперных бархатных перчатках.

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