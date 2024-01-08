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В прозрачном платье и без бюстгальтера: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью сверкнула сосками на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1471
Время на прочтение
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В прозрачном платье и без бюстгальтера: звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью сверкнула сосками на красной дорожке

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Актриса пришла на премию в откровенном образе.

Звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью появилась на красной дорожке церемонии награждения премии "Золотой глобус" в красном прозрачном платье от Valentino на тонких бретельках, с глубоким вырезом и цветочными аппликациями. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь ткань просвечивались ее ее соски.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила босоножками на экстремально высокой платформе, а также украшениями от Tiffany&Co. (она является амбассадором бренда) с белыми и желтыми камнями. Флоренс сделала стильную прическу и макияж с розово-бежевой помадой.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press
Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Фильм "Оппенгеймер" стал лучшим драматическим фильмом, а его главный герой Киллиан Мерфи – лучшим актером в драматическом фильме.

Напомним, Джулианна Мур также выбрала для своего появления на премии красное платье. На ней был наряд от бренда Bottega Veneta.

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Дата публикации
Просмотры
1471
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