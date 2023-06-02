В прозрачном платье и без трусов: Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Британская модель обожает соблазнять подписчиков своими горячими фотографиями.
Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией пикантных снимков. На них модель предстала в соблазнительном образе.
На Деми было бежевое прозрачное обтягивающее платье, украшенное стразами и камнями, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы. Под нарядом на ней был бюстгальтер, но отсутствовали трусы.
Красавица позировала на полу. Она похвасталась соблазнительным декольте, пышными ягодицами и тонкой талией.
Свой образ Роуз дополнила укладкой с мокрым эффектом, макияжем с черными стрелками и остроносыми туфлями на каблуках.
Напомним, ранее Деми Роуз показала, как без трусов и в голубом бюстгальтере релаксировала у бассейна.
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