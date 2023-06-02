В прозрачном платье и без трусов: Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами

Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией пикантных снимков. На них модель предстала в соблазнительном образе.

На Деми было бежевое прозрачное обтягивающее платье, украшенное стразами и камнями, идеально подчеркнувшее ее сексуальные формы. Под нарядом на ней был бюстгальтер, но отсутствовали трусы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Красавица позировала на полу. Она похвасталась соблазнительным декольте, пышными ягодицами и тонкой талией.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Свой образ Роуз дополнила укладкой с мокрым эффектом, макияжем с черными стрелками и остроносыми туфлями на каблуках.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз показала, как без трусов и в голубом бюстгальтере релаксировала у бассейна.

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