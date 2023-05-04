В прозрачном платье и блейзере: Адриана Лима пришла на светскую тусовку

Многодетная мать и экс-"ангел" Victoria's Secret посетила светское мероприятие в Беверли-Хиллз.

41-летняя Адриана Лима, которая недавно снова начала сотрудничество с брендом Victoria's Secret, посетила обед The Hollywood Reporter и Diego Luna’s Latinx Creatives Empowerment Lunch.

Адриана была в черном двубортном блейзере, под которым было платье с прозрачной юбкой, дополнила образ она пластмассовым прямоугольным клатчем и белыми босоножками на каблуках.

Длинные черные волосы Лима собрала в низкий пучок, накрасила губы красной помадой и сделала насыщенный макияж глаз. В ушах у модели сверкали бриллиантовые серьги.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Адриана еще не вернулась в форму после рождения третьего ребенка, поэтому часто для светских выходов выбирает именно наряды черного цвета.

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