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В прозрачном платье и босиком: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

В прозрачном платье и босиком: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье и босиком: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи продемоснтурвала откровенный образ.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram Stories фото своего пикантного аутфита.

Красавица предстала босиком и в прозрачном кружевном платье миди с обнаженной спиной, под который надела бежевые стринги. Арабелла продемонстрировала сексуальные упругие ягодицы.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Волосы она распустила и украсила руки золотыми браслетами и кольцами.

Напомним, ранее Арабелла Чи позировала топлес в фотосессии.

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Дата публикации
Просмотры
222
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