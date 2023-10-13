В прозрачном платье и босиком: британская модель похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи продемоснтурвала откровенный образ.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram Stories фото своего пикантного аутфита.
Красавица предстала босиком и в прозрачном кружевном платье миди с обнаженной спиной, под который надела бежевые стринги. Арабелла продемонстрировала сексуальные упругие ягодицы.
Волосы она распустила и украсила руки золотыми браслетами и кольцами.
Напомним, ранее Арабелла Чи позировала топлес в фотосессии.
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