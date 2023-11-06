В прозрачном платье и бриллиантах: Люпита Нионго в откровенном образе посетила ивент

Звезда фильма от Marvel "Черная пантера" - Люпита Нионго - посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе. Мероприятие в Музее искусств традиционно прошло под патронатом Модного дома Gucci.

Актриса выбрала для своего появления откровенный наряд от Gucci, в котором продемонстрировала свою стройную фигуру. На ней было бордовое прозрачное платье на тонких бретельках, с кружевом на груди и закрытой частью на животе.

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила красными туфлями. Нионго сделала макияж с дымчато-розовыми тенями на веках и розовым блеском на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – бриллиантовым колье, а руку – кольцом из этого же комплекта.

В таком наряде Люпита буквально слилась с красным ковром и красной стеной на мероприятии.

Напомним, Люпита Нионго на Парижской неделе моды появилась в костюме из букле, состоявшем из коротких шорт и топа с воротником.

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