В прозрачном платье и черном боди: возлюбленная Маколея Калкина вышла в свет

Бренда Сонг / © Associated Press

Реклама

37-летняя актриса Бренда Сонг появилась на мероприятии в Калифорнии посвященном сериалу «Плеймейкерша» (Running Point), в котором она сыграла вместе с Кейт Хадсон.

Она надела на это событие длинное черное платье-сетку с короткими рукавами, которое также было полностью украшено небольшими серебристыми бусинами. Платье Бренда носила в сочетании с черным боди, туфлями на каблуках и множеством украшений. Также звезда сделала яркий макияж.

Бренда Сонг / © Associated Press

Напомним, что Бренда — возлюбленная известного актера Маколея Калкина, который сыграл будучи ребенком в культовом фильме «Один дома». Пара вместе с июля 2017 года, а 5 апреля 2021 года у них родился сын Дакота Сонг Калкин, которого они назвали в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году — ее сбила машина на пешеходном переходе. 18 марта 2023 года также стало известно, что в декабре 2022 года Маколей и Бренда стали родителями во второй раз — них родился мальчик, которого назвали Карсон.

Реклама

Бренда Сонг, Маколей Калкин и их сын / © Associated Press

До Бренды Маколей был женат на актрисе Рэйчел Майнер. На момент свадьбы обоим было по семнадцать лет. Этот брак продлился не более двух лет и в 2000 году они разошлись, а в 2002 году окончательно развелись.