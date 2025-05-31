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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
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В прозрачном платье и черном боди: возлюбленная Маколея Калкина вышла в свет

Актриса выбрала оригинальный наряд, который привлекал внимание. Ее известный возлюбленный на мероприятии не появился.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Associated Press

37-летняя актриса Бренда Сонг появилась на мероприятии в Калифорнии посвященном сериалу «Плеймейкерша» (Running Point), в котором она сыграла вместе с Кейт Хадсон.

Она надела на это событие длинное черное платье-сетку с короткими рукавами, которое также было полностью украшено небольшими серебристыми бусинами. Платье Бренда носила в сочетании с черным боди, туфлями на каблуках и множеством украшений. Также звезда сделала яркий макияж.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Напомним, что Бренда — возлюбленная известного актера Маколея Калкина, который сыграл будучи ребенком в культовом фильме «Один дома». Пара вместе с июля 2017 года, а 5 апреля 2021 года у них родился сын Дакота Сонг Калкин, которого они назвали в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году — ее сбила машина на пешеходном переходе. 18 марта 2023 года также стало известно, что в декабре 2022 года Маколей и Бренда стали родителями во второй раз — них родился мальчик, которого назвали Карсон.

Бренда Сонг, Маколей Калкин и их сын / © Associated Press

Бренда Сонг, Маколей Калкин и их сын / © Associated Press

До Бренды Маколей был женат на актрисе Рэйчел Майнер. На момент свадьбы обоим было по семнадцать лет. Этот брак продлился не более двух лет и в 2000 году они разошлись, а в 2002 году окончательно развелись.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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