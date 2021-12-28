В прозрачном платье и красных чулках: Настя Каменских соблазнительно позировала в лифте

В прозрачном платье и красных чулках: Настя Каменских соблазнительно позировала в лифте

Певица продемонстрировала сексуальный аутфит.

Настя Каменских обожает экспериментировать со своими образами. На этот раз артистка выбрала откровенный аутфит.

Певица облачилась в прозрачное длинное платье, украшенное на корсете перьями. У наряда был высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Провокационности луку добавили красные чулки с подтяжками, красное белье и красные высокие перчатки.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Волосы Насти собрали в высокий хвост и накрутили его. Ей сделали яркий макияж с красными теням на веках. В ушах были длинные серьги, а на шее – ожерелье с белыми камнями и красным кулоном в виде сердца. Выглядела певица очень сексуально.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

NK соблазнительно позировала в лифте перед объективом фотокамеры Roma Kukulian.

Напомним, Каменских записала для поклонников новогоднее видеопоздравление.

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