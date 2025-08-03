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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном платье и на шпильках: папарацци подловили Эшли Грэм на съемочной площадке «Дьявол носит Prada 2»

37-летняя модель plus size в смелом аутфите появилась на съемках продолжения культового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Getty Images

Папарацци подловили Эшли Грэм на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada». Одну из сцен фильма снимали в Музее естественной истории в Нью-Йорке.

Модель plus size появилась там в пикантном аутфите. На ней было вечернее черное прозрачное платье макси с соблазнительным декольте, под которым на нем было черное белье. Сбоку на юбке была объемная черная вставка с рюшами.

Эшли Грэм / © Getty Images

Эшли Грэм / © Getty Images

Лук Грэм дополнила черными босоножками на шпильках. Ей сделали элегантную высокую прическу с выпущенными прядями и макияж смоки-айс. Уши она украсила массивными черно-белыми серьгами.

Напомним, Эшли Грэм в золотом мини-платье снялась для глянца.

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