В прозрачном платье и на шпильках: папарацци подловили Эшли Грэм на съемочной площадке «Дьявол носит Prada 2»

Эшли Грэм / © Getty Images

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Папарацци подловили Эшли Грэм на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada». Одну из сцен фильма снимали в Музее естественной истории в Нью-Йорке.

Модель plus size появилась там в пикантном аутфите. На ней было вечернее черное прозрачное платье макси с соблазнительным декольте, под которым на нем было черное белье. Сбоку на юбке была объемная черная вставка с рюшами.

Эшли Грэм / © Getty Images

Лук Грэм дополнила черными босоножками на шпильках. Ей сделали элегантную высокую прическу с выпущенными прядями и макияж смоки-айс. Уши она украсила массивными черно-белыми серьгами.

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Напомним, Эшли Грэм в золотом мини-платье снялась для глянца.