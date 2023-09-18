В прозрачном платье и необычных туфлях: Миа Риган на Лондонской неделе моды

На прошлой неделе будущая невестка Виктории Бекхэм появилась на фэшн-мероприятии Vogue World: London, которое дало старт Лондонской неделе моды.

Миа Риган на Vogue World: London / Фото: Getty Images

А вчера приехала на шоу KNWLS, который прошел в Old Billingsgate в британской столице. Если в прошлый выход Миа появилась на публике в прозрачном платье, под которое не надела бюстгальтер, то в этот раз на ней была коричневая кожаная куртка и снова прозрачное платье длины миди, под которыми виднелись короткие шорты. Лук свой Миа дополнила интересными туфлями на каблуках, золотыми серьгами-висюльками и макияжем в теплых оттенках.

Миа Риган / Фото: Getty Images

Миа любит экстравагантно одеваться и выглядеть не так, как все вокруг. И это, безусловно, привлекает внимание.

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