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В прозрачном платье и с книгой в руках: Деми Роуз сверкнула сексуальной пятой точкой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2754
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье и с книгой в руках: Деми Роуз сверкнула сексуальной пятой точкой

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

27-летняя британская модель продолжает соблазнять подписчиков провокационными луками.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую серию фотографий, на которых она предстала в соблазнительном образе.

На модели было прозрачное черное платье на тонких бретельках и с молнией сзади, которое идеально подчеркивало ее соблазнительные формы. Под наряд Деми надела миниатюрные белые стринги, едва прикрывавшие ее интимное место.

Роуз продемонстрировала сексуальную фигуру с разных ракурсов и похвасталась своими пышными ягодицами.

Чтобы посмотреть фото, листайте вправо.

Волосы модель уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками и пышными ресницами и украсила руку кольцом с бриллиантом. В руках она держала книгу.

Напомним, Роуз в образе Джессики Реббит продемонстрировала сексуальные формы.

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Дата публикации
Просмотры
2754
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