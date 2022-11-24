В прозрачном платье и с книгой в руках: Деми Роуз сверкнула сексуальной пятой точкой

27-летняя британская модель продолжает соблазнять подписчиков провокационными луками.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новую серию фотографий, на которых она предстала в соблазнительном образе.
На модели было прозрачное черное платье на тонких бретельках и с молнией сзади, которое идеально подчеркивало ее соблазнительные формы. Под наряд Деми надела миниатюрные белые стринги, едва прикрывавшие ее интимное место.
Роуз продемонстрировала сексуальную фигуру с разных ракурсов и похвасталась своими пышными ягодицами.
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Волосы модель уложила в локоны, сделала макияж с черными стрелками и пышными ресницами и украсила руку кольцом с бриллиантом. В руках она держала книгу.
Напомним, Роуз в образе Джессики Реббит продемонстрировала сексуальные формы.
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