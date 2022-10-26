В прозрачном платье и с крестиком на шее: Ким Кардашьян появилась на вечеринке в сексуальном образе

Звезда реалити и инфлюэнсер отпраздновала свой день рождения на пати, на которую пригласила родных и ближайших друзей.
Ким Кардашьян показала в Instagram снимки с празднованию своего 42-летия. На пати собрались ее сестры, мама и друзья.
Для вечеринки Ким выбрала немного странный, но сексуальный образ. Она надела прозрачное белое кружевное платье, под которым на ней было черное белье.
Лук именинница дополнила белыми босоножками на шпильках. Кардашьян уложила белокурые волосы в легкие локоны и сделала макияж в нюдово-коричневых оттенках. Шею она украсила крестиком на цепочке.
В этом году Кардашьян решила отпраздновать день рождения скромно. Даже торт был не столь велик, как предыдущие годы.
Напомним, в день своего рождения Ким попала в объективы папарацци в соблазнительном луке. На ней был черный кэтсьют черного цвета, который она сочетала с усыпанной стразами сумкой Balenciaga и черными вьетнамками.
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