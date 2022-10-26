В прозрачном платье и с крестиком на шее: Ким Кардашьян появилась на вечеринке в сексуальном образе

Звезда реалити и инфлюэнсер отпраздновала свой день рождения на пати, на которую пригласила родных и ближайших друзей.

Ким Кардашьян показала в Instagram снимки с празднованию своего 42-летия. На пати собрались ее сестры, мама и друзья.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Для вечеринки Ким выбрала немного странный, но сексуальный образ. Она надела прозрачное белое кружевное платье, под которым на ней было черное белье.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Лук именинница дополнила белыми босоножками на шпильках. Кардашьян уложила белокурые волосы в легкие локоны и сделала макияж в нюдово-коричневых оттенках. Шею она украсила крестиком на цепочке.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

В этом году Кардашьян решила отпраздновать день рождения скромно. Даже торт был не столь велик, как предыдущие годы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в день своего рождения Ким попала в объективы папарацци в соблазнительном луке. На ней был черный кэтсьют черного цвета, который она сочетала с усыпанной стразами сумкой Balenciaga и черными вьетнамками.

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