В прозрачном платье и с металлическим поясом-корсетом: главная героиня сериала "Уэнсдей" на вечернем шоу

Главная героиня популярного сериала от Netflix "Уэнсдей" – 20-летняя Дженна Ортега – побывала в гостях развлекательного вечернего шоу с Джимми Фэллоном.

В студии ток-шоу актриса появилась в эффектном и сексуальном образе в стиле готического шика от Dolce&Gabbana. На Дженне было черное прозрачное длинное платье, под которое она надела черное боди. Наряд имел контрастный белый острый воротник, белые манжеты и черный галстук. На талии был широкий металлический пояс-корсет с маленьким замком и цепочкой, который подчеркнул тонкую талию.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Аутфит Ортега дополнила черными лакированными туфлями на высокой платформе и шпильках. Волосы звезда распустила и сделала свой фирменный макияж – подчеркнула глаза черным карандашом.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Лук получился очень эффектным. Дженна выглядела соблазнительно и таинственно одновременно.

Джимми Фэллону актриса рассказала о съемках сериала "Уэнсдей", о том, как она за два дня придумала движения к танцу, который стал самым популярным в соцсети.

Дженна призналась, что не спала два дня и просмотрела очень много видео, чтобы собрать идеи для танца, пишет Dail Mail. Она также пересмотрела "архивные кадры подростков-готов, танцевавших в клубах в 80-х".

Напомним, вирусный танец Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс повторяют не только люди. Его исполнил и пес-сапер Патрон. Получилось забавно.

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