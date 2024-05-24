В прозрачном платье и с пышным декольте: новый откровенный выход Белли Торн

Белла Торн стала гостьей 30-го ежегодного гала-вечера amfAR, состоявшегося в рамках Каннского кинофестиваля. На нем традиционно собирали средства для поддержки проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Звезда вышла в свет в откровенном аутфите. На ней было двухцветное платье, состоявшее из прозрачной вязаной части со стразами и белого лифа с пышным декольте. Под нарядом на Белле было белье.

Волосы Торн слегка накрутили, сделали макияж с черными стрелками, длинный светлый маникюр и завершили образ браслетами.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Напомним, Белла Торн посетила вечеринку от бренда Chopard. На ней был наряд, состоявший из корсетного топа со светоотражающим эффектом и черной юбки с драпировкой.

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