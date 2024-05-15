В прозрачном платье и шляпе: Аня Тейлор-Джой под прицелом папарацци во Франции

Звезда выбрала эффектный летний наряд, который привлекал внимание.
Актрису Аню Тейлор-Джой заметили в отеле Martinez во время 77-го Каннского кинофестиваля во Франции. Звезда прибыла на Лазурный берег, чтобы презентовать фильм "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", в котором сыграла главную роль.
Под прицел папарацци девушка попала в белоснежном прозрачном платье от бренда Jacquemus, а также босоножках от Femme со шнуровками. Также актриса добавила в образ соломенную шляпу с широкими полями и черными лентами.
У платья не было бретелек, носилось оно как боди, а его верхнюю часть украшали большие белые цветы из ткани. Завершали этот летний образ макияж с красной помадой на губах.
Однако ранее в подобном платье была замечена другая звезда - певица Дуа Липа. В 2022 году девушка появилась на свадьбе дизайнера Симона Порта Жакмюса в творении от Jacquemus из коллекции Le Papier осень-зима 2022-2023 с цветочными аппликациями.
Также напомним, что основатель и креативный директор бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс недавно впервые стал отцом – и сразу двух младенцев – мальчика и девочки.
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