В прозрачном платье и шляпке: дочь Деми Мур удивила нарядом для гала-вечера

Таллула Уиллис / © Associated Press

Реклама

Младшая из троих дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса — Таллула — появилась среди гостей благотворительного мероприятия LACMA Art + Film, которое состоялось в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

Девушка была одета в черное прозрачное платье от Gucci, которое было сшито из прозрачной черной ткани украшенной монограммой и стразами. Также у него были длинные рукава и драпировка на асимметричной юбке.

Таллула Уиллис / © Associated Press

Образ Таллула дополнила шляпкой с вуалью, а также босоножками золотого цвета. Также более оригинальным лук девушки делали массивные украшения на руках и у ушах.

Реклама

Таллула посетила гала-вечер со своей мамой-суперзвездой. Но Деми Мур выглядела более гламурно, чем ее дочь, ведь выбрала для своего появления «голое» платье от Gucci с цветочной вышивкой.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, что не так давно Деми Мур также поразила образом на премьере фильма Gucci «Тигр» в Милане. Актриса появилась в наряде из новой коллекции и стала главной звездой вечера.