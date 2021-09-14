В прозрачном платье и со стрижкой пикси: Ирина Шейк в эффектном образе появилась на Балу Института костюма

Модель выбрала для своего выхода удачный наряд, который подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги.
В Нью-Йорке, в Музее искусств Метрополитен, отгремело самое крупное событие в фэшн-мире – Met Gala. Тема в этом году звучала так: "В Америке: лексикон моды".
Бала Института костюма не могла пропустить Ирина Шейк. Модель появилась перед фотокамерами в прозрачном платье Moschino с нюдовым корсетом и длинным шлейфом. Наряд был расшит цветочными пестрыми аппликациями из бисера.
Корсет отлично подчеркнул тонкую талию Ирины, а высокий разрез позволил ей продемонстрировать загорелые стройные ноги.
Платье она сочетала с бежевыми босоножками на шпильках. Шейк решила отказаться от украшений.
Модель продемонстрировала новую прическу – стрижку пикси, но мы не думает, что она отрезала свою шевелюру, это парик. Образ она завершила нежным нюдовым мейкапом.
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