В прозрачном платье и в компании мужа: Крисси Тейген на светской церемонии

Модель выбрала для светского выхода откровенное прозрачное платье из осенне-зимней коллекции 2022 от Saint Laurent с глубоким декольте, прозрачной вставкой на животе и прозрачным подолом, а ее муж Джон надел черный полосатый костюм и черную рубашку под ним и дополнил свой наряд блестящими черными туфлями.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Крисси дополнила свой вечерний лук украшением с камнями на шее, маленьким черным клатчем, макияжем в теплых оттенках, а длинные волосы распустила и накрутила локонами. Также у нее был темный маникюр и несколько золотых колец сверкало на пальцах.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Своих четверых детей - семилетнюю Луну, пятилетнего Майлза, годовалую Эсти и восьмимесячного Рена супруги оставили дома на няню, а сами насладились светским выходом и дефиле по красной дорожке.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

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