В прозрачном платье и c волнистой укладкой: Николь Кидман посетила премьеру фильма

Николь Кидман посетила премьеру фильма Netflix "Завороженный" в театре The Paris на Манхэттене, в Нью-Йорке.

57-летняя актриса приехала на светское мероприятие в белом платье Dolce & Gabbana Alta Moda с длинными рукавами и ажурными цветами. Актриса дополнила свой полупрозрачный наряд украшениями Wempe и черными туфлями-лодочками на каблуках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Светло-рыжие волосы Кидман были распущены и уложены волнами, а макияж на лице был выполнен в теплых бронзовых оттенках.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

На дорожке к Кидман присоединилась ее экранная дочь Рэйчел Зеглер. 23-летняя актриса была в белом мини-платье-блейзере с черными цветочными деталями от Harris Reed коллекции весна-лето 2025 и обута в туфли Jimmy Choo, а ее образ дополняли украшения Eva Fehren.

Николь Кидман, Рэйчел Зеглер и Хавьер Бардем / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы видели Николь Кидман в образе total black, и она выглядела очень стильно.

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