В прозрачном платье и высоких сапогах: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась луком

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась в блоге несколькими новыми снимками и восхитила поклонников.

34-летняя блондинка примерила прозрачное черное платье прямого силуэта и серые кожаные сапоги на шпильках и в таком образе эффектно прилегла на белый кожаный диван.

Также Рози опубликовала в карусели сразу несколько кадров из этого фотосета. Похоже, снимали его, еще когда живота модели не было особо заметно. Напомним, сейчас Рози Хантингтон беременна вторым ребенком от своего возлюбленного Джейсона Стэтхэма.

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А недавно модель показывала в блоге, как подрос их сын Джек, которому в этом году исполнится пять лет.

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