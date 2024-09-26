В прозрачном платье и жакете с бисером: Кейт Мосс в эффектном луке позировала на шоу Saint Laurent

Супермодель 90-х годов в образе total black появилась на Неделе моды в Париже.
Кейт Мосс появилась на показе коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Для своего появления модель выбрала эффектный образ total black. На ней было прозрачное длинное платье с кружевом на декольте и бархатный приталенный жакет, расшитый черным бисером на лацканах.
Наряд Кейт дополнила черными высокими сапогами на каблуках и черной сумкой, украшенной черным бисером.
Мосс сделала нарочно взлохмаченную укладку и макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были массивные золотые серьги, а на руках массивные браслеты.
Напомним, на фэшн-ивенте была также дочь Кейт Мосс – 21-летняя Лила Мосс. Она была одета в длинное черное кружевное платье на тонких бретельках и с V-образным декольте.
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