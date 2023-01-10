В прозрачном платье из кружева: певица Рита Ора надела провокационный наряд на мероприятие

Знаменитость в очередной раз удивила. На этот раз ее платье не прикрывало ничего.

В последнее время наряды британской звезды становятся все более вызывающими и смелыми. Так, в декабре она появилась на церемонии British Fashion Awards в красном прозрачном образе, а на днях пришла на мероприятие в Лос-Анджелесе - вечеринку, организованную в преддверии "Золотого глобуса", в очень смелом платье фиолетового цвета.

Наряд был кружевным, полностью прозрачным и не прикрывал совершенно ничего. У него был асимметричный подол со шлейфом. Платье было представлено брендом Rodarte в коллекции весна-лето 2023.

Свой наряд звезда дополнила черными трусами, накладками на соски, клатчем от Rodo clutch, черными босоножками от Santoni и украшениями от Acchitto.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, не так давно еще одна британка надевала образ от Rodarte - 27-летняя актриса Флоренс Пью. Девушка выбрала полупрозрачное розовое платье-пеньюар для красной дорожки.

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