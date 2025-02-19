В прозрачном платье-комбинации и на шпильках: Холли Берри сходила с мужем на свидание

Во вторник вечером пару запечатлели по пути на романтический ужин.

Холли отправилась на свидание в черном прозрачном платье-комбинации и блейзере в тонкую полоску и обута в черные лаковые туфли-лодочки на шпильке от Christian Louboutin.

На шее у Холли было массивное золотое ожерелье, в ушах серьги-кольца, на лице макияж в натуральных оттенках, а волосы уложены в стильную прическу.

Холли Берри и ее муж Ван Хант / Фото: Getty Images

Ее 54-летний муж Ван Хант шел рядом с ней, накинув на голову капюшон клетчатого комбинезона, который носит в сочетании с черными ботинками. Когда они шли по улице, он нежно обнял ее за талию.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела 20-летняя Холли Берри на конкурсах красоты.

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