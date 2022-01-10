В прозрачном платье, комбинезоне и с сексуальным декольте: Тина Кароль в эффектных образах выступила на концерте

В прозрачном платье, комбинезоне и с сексуальным декольте: Тина Кароль в эффектных образах выступила на концерте

Артистка выпустит фильм-концерт, в котороый войдут лучшие номера шоу "Красиво".

Тина Кароль выступила во дворце "Украина" в Киеве с концертом "Красиво". Это шоу - симбиоз новых песен из альбомов "Двойной рай", "Красиво" и знаменитых хитов артистки.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Режиссером концерта выступила сама певица. "Красиво" - это впечатляющее шоу с живым бендом, яркими хореографическими постановками, уникальным архитектурным решением света, лайф трансляцией и моушн графикой на экранах.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Во время концерта Кароль произнесла пронзительную речь, растрогав зрителей в зале.

"Я сегодня буду жадно любить вас, жадно требовать вашей любви, жадно обмениваться этими чистыми, нежными, трепетными чувствами, которые сегодня есть между нами. Не бойтесь требовать от жизни жадно своего счастья, потому что мироздание оно для нас, мы творим историю в каждом дне. Не оглядывайтесь и я не буду! Пусть ваши мечты с этой секунды становятся целью. Достигайте своих целей, не боясь ничего на своем пути!", - сказала Тина со сцены.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

В концерте приняли учатие знаменитые американские музыканты - басист Deron Bell, барабанщик Aaron Smith, а также бессменный музыкальный директор и гитарист певицы Антон Попов. Хореографом-постановщиком концерта твыступил Дмитрий Жук, который отдал предпочтение шоу-номерам в стиле контемпорари, модерн и хип-хоп.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Над образами певицы работала стилист Ольга Ревуцкая. Певица блестела в эффектных нарядах от Mugler, David Koma и Lever Couture.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Кароль также выпустит фильм-концерт "Бегу на свет", который покажут 15 января на канале "1+1".

В фильм вошли лучшие номера концерта, уникальные кадры подготовки этого масштабного шоу, а также эксклюзивные интервью Тины.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Режиссерами фильма-концерта выступили Максим Делиергиев и Алина Симоненко. В предверии фильма Кароль выпустила муд-видео первой части концерта "Двойной рай" на своем Ютуб-канале.

Тина Кароль / Instagram Тины Кароль

Напомним, Кароль объявила новые даты выступлений в Украине. Шоу "Красиво" пройдет 7 марта в Херсоне, 8 марта в Одессе и 9 марта в Белой Церкви. Даты выступлений в других городах обновятся в скором времени.

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