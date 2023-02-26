В прозрачном платье от Chanel: Кристен Стюарт на закрытии Берлинале и флаг Украины на красной дорожке

32-летняя актриса в этом году была председателем жюри кинофестиваля. Мы видели несколько ее луков на дорожке и фотоколлах в нарядах от Chanel. Для финального своего выхода Кристен также выбрала эффектный лук из коллекции Chanel 2023 года.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

На ней был черный полупрозрачный наряд с вязанной черной отделкой в том числе и карманами, которые прикрывали обнаженную грудь актрисы. Наряд Стюарт дополнила обувью от этого же бренда, сделала интересную укладку снова с мокрым эффектом и насыщенный макияж глаз красными тенями, а также немного подчеркнула губы.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Напомним, в день открытия кинофестиваля Кристен Стюарт блистала в белом платье с пышной юбкой из кутюрной коллекции 2023 тоже от Дома Chanel. Актриса является амбассадором бренда и почти всегда появляется на светских мероприятиях в нарядах от Chanel.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Также во время церемонии закрытия кинофестиваля на дорожку вышла украинская активистка Диана Берг, она является организатором движения "Донецк - это Украина" (родом из Донецка, а жила в Мариуполе), а также активисткой за права женщин и ЛГБТ-людей и дизайнером. На красную дорожку Берлинале она вынесла флаг Украины с нарисованным на нем гербом Украины.

Диана Берг на Берлинале с фрагом Украины / Фото: Getty Images

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