В прозрачном платье от Christian Dior: звезда "Голодных игр" продемонстрировала красивый вечерний образ на премии

Звезда фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" и будущей ленты "Белоснежка" – Рэйчел Зеглер – побывала на церемонии награждения премии People's Choice Awards в Санта-Монике, Калифорния.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Актриса выбрала для своего появления пикантный красивый образ. На ней было черное прозрачное платье на тонких бретельках от Christian Dior, верх которого был из сетки, а низ – украшен бахромой из кисточек. Платье подчеркнуло ее тонкую талию.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Рэйчел сделала красивую прическу с локонами и макияж в нежных оттенках.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Напомним, премию посетила также актриса Сидни Суини, сияющая в вечернем красном платье макси от бренда Mônot с американской проймой, откровенным декольте и разрезом.

Читайте также: