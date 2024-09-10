В прозрачном платье от Dior: Флоренс Пью произвела фурор нарядом на премьере фильма

Звезда "Дюны" - 28-летняя Флоренс Пью - посетила показ фильма "Время жить" (We Live in Time), который состоялся в отеле Crosby Street в Нью-Йорке.

Актриса обожает прозрачные и полупрозрачные платья, поэтому опять выбрала наряд в подобном стиле. На мероприятии она появилась в черном полностью прозрачном платье-сетке от Модного дома Christian Dior.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Наряд имел глубокое декольте, отделку кружевом, а также длинный шлейф. Носила его Флоренс с черным нижним бельем, широким ремнем с пряжкой и обувью на высоких каблуках.

Также актриса дополнила наряд несколькими стильными украшениями: серьгами, браслетами и длинной цепочкой с подвесками. Волосы она уложила в объемную прическу и яркий макияж с использованием нюдовой помады персиковых теней.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Позировала на красной дорожке Пью с Эндрю Гарфилдом, поскольку они сыграли главные роли в фильме вместе.

Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд / Фото: Associated Press

Картина расскажет трогательную историю о Тобиасе и Алмут, которые знакомятся совершенно странным способом - девушка сбивает его машиной. Эта авария кардинально меняет жизнь двух молодых людей, и становится началом невероятного романа. В дальнейшем они сталкиваются с множеством жизненных проблем, которые переживают благодаря своей любви. Исполнительным продюсером фильма является Бенедикт Камбербэтч. В прокат картина выйдет в октябре.

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