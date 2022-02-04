В прозрачном платье от Prada: американская рэперша сверкнула пышной грудью на вечеринке

В прозрачном платье от Prada: американская рэперша сверкнула пышной грудью на вечеринке

Юнг Майами отпраздновала свой день рождения в провокационном аутфите.

Американская рэп-исполнительница Юнг Майами заранее отпраздновала свой день рождения, который будет 11 февраля, шумной вечеринкой в Basement Miami в Майами-Бич, Флорида.

Так как Юнг была главной звездой вечера, то и выглядеть она должна соответственно. Поэтому Майами сделала ставку на откровенность. Певица надела короткое прозрачное платье-сетку от Prada, расшитое стразами.

Юнг Майами / Getty Images

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, но были нюдовые стринги. Соски она спрятала под наклейками. Майами сверкала на пати своей пышной грудью и сексуальными формами.

Провокационное платье рэп-исполнительница сочетала с прозрачными босоножками, усыпанными стразами. В руке она держала экстравагантную миниатюрную розовою сумочку на золотой цепочке, инкрустированную камнями.

Образ Юнг дополнила высоким хвостом светло-розового цвета, макияжем с пышными ресницами и длинным нежно-розовым маникюром, декорированным стразами.

Мы заметили, что рэп-исполнительницы любят эпатировать публику своими откровенными луками. Пышнотелая Lizzo как-то пришла на вечеринку в фиолетовом прозрачном платье в сетку длины макси с блестками. На звезде не было бюстгальтера, поэтому просвечивалась ее обнаженная обвисшая грудь.

Lizzo / Getty Images

Lizzo / Getty Images

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