В прозрачном платье "русалка": Хайди Клум посетила церемонию "Грэмми"

Супермодель Хайди Клум и ее муж Том Каулитц появились на красной дорожке церемонии "Грэмми" прошедшей минувшей ночью в Лос-Анджелесе.

51-летняя немецкая супермодель выглядела потрясающе в соблазнительном облегающем платье ситуэта «русалка», подчеркивающем ее пышную грудь и совершенно прозрачном от талии. У наряда был небольшой шлейф и накидка.

Свой вечерний образ Клум дополнила бриллиантовым колье на шее, сделала выразительный макияж глаз и матовой помадой подчеркнула губы. Ее волосы были распущены и спадали на плечи. Из украшений модель выбрала также несколько колец на пальцы, сделала нюдовый матовый маникюр и обула остроносые босоножки на шпильке.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Ее муж 35-летний Том надела молочно-белый костюм в сочетании с белой рубашкой и замшевыми туфлями. Пара блистала на дорожке в объятиях друг друга.

Хайди Клум и Том Каулитц / Фото: Associated Press

Также, напомним, прозрачное платье, но еще более пикантное выбрала для появления на дорожке модель Крисси Тейген.

Читайте также: