В прозрачном платье с 3D-цветами: Эшли Роберт в смелом аутфите пришла на вечеринку

Эшли Робертс посетила вечеринку по случаю запуска EE72 London, которая состоялась в рамках Недели моды в Лондоне.

Для своего появления радиозвезда выбрала смелый лук. На ней было красное прозрачное короткое платье от вьетнамского бренда Fanci Club, под которое она надела черный кроп-топ. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и был украшен на юбке красными 3D-цветами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Образ Эшли дополнила черными босоножками на шпильках и черной сумочкой. Она сделала прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентом на глазах и маникюр с декором.

