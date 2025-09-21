- Дата публикации
В прозрачном платье с 3D-цветами: Эшли Роберт в смелом аутфите пришла на вечеринку
43-летняя радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls в "голом" наряде продемонстрировала стройную фигуру.
Эшли Робертс посетила вечеринку по случаю запуска EE72 London, которая состоялась в рамках Недели моды в Лондоне.
Для своего появления радиозвезда выбрала смелый лук. На ней было красное прозрачное короткое платье от вьетнамского бренда Fanci Club, под которое она надела черный кроп-топ. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и был украшен на юбке красными 3D-цветами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Образ Эшли дополнила черными босоножками на шпильках и черной сумочкой. Она сделала прическу с выпущенными спереди прядями, макияж с акцентом на глазах и маникюр с декором.
Напомним, ранее Эшли Робертс надела на работу кокетливое голубое мини-платье с бантиками.