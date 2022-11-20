В прозрачном платье с акцентом на декольте: Флоренс Пью блистала на церемонии

26-летняя английская актриса посетила 13-й церемонии вручения наград Губернатора Академии кинематографических искусств и наук в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе.

На дорожку Флоренс Пью вышла в белом платье с глубоким декольте. Платье было полупрозрачным и расшитым камнями, к нему актриса подобрала лаковые туфли на высокой платформе и каблуках.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

У девушки на шее сверкало необычное золотое колье, в носу был пирсинг, а на пальцах несколько колец.

Флоренс сделала укладку, зачесав волосы назад и макияж в натуральных оттенках.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В прошлый раз мы видели Флоренс Пью на ежегодной Лондонском кинофестивале. Тогда звезда вышла на красную дорожку в потрясающем платье кораллового оттенка от бренда Valentino.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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