В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа с церемонии роз в одиннадцатом выпуске.

Саша появилась на церемонии в прозрачном блестящем платье макси с блестками. Наряд, под которым было нюдовое белье, прекрасно обтягивало стройную фигуру девушки.

Александра Мудрая/Instagram

Вырез на спине позволил Мудрой продемонстрировать свою татуировку между лопатками.

Александра Мудрая/Instagram

Ей сделали гладкий низкий пучок и макияж с розовой помадой и черными стрелками. Уши Саша украсила лаконичными серьгами.

Александра Мудрая/Instagram

Напомним, в двенадцатом выпуске главный герой проекта Алекс Топольский сделает свой выбор. В финале оказались Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая.

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