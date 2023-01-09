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В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз

В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1568
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз

Александра Мудрая/Instagram

Саша Мудрая подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом.

Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа с церемонии роз в одиннадцатом выпуске.

Саша появилась на церемонии в прозрачном блестящем платье макси с блестками. Наряд, под которым было нюдовое белье, прекрасно обтягивало стройную фигуру девушки.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Вырез на спине позволил Мудрой продемонстрировать свою татуировку между лопатками.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Ей сделали гладкий низкий пучок и макияж с розовой помадой и черными стрелками. Уши Саша украсила лаконичными серьгами.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

Напомним, в двенадцатом выпуске главный герой проекта Алекс Топольский сделает свой выбор. В финале оказались Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая.

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Дата публикации
Просмотры
1568
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