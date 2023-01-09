В прозрачном платье с блестками: эффектный образ финалистки "Холостяка-12" на церемонии роз

Саша Мудрая подчеркнула стройную фигуру красивым нарядом.
Финалистка романтического реалити-шоу "Холостяк-12" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа с церемонии роз в одиннадцатом выпуске.
Саша появилась на церемонии в прозрачном блестящем платье макси с блестками. Наряд, под которым было нюдовое белье, прекрасно обтягивало стройную фигуру девушки.
Вырез на спине позволил Мудрой продемонстрировать свою татуировку между лопатками.
Ей сделали гладкий низкий пучок и макияж с розовой помадой и черными стрелками. Уши Саша украсила лаконичными серьгами.
Напомним, в двенадцатом выпуске главный герой проекта Алекс Топольский сделает свой выбор. В финале оказались Александра Мудрая и Екатерина Лозовицкая.
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