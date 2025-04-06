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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье с блестками: Кейт Хадсон в откровенном луке от Elie Saab позировала на красной дорожке

45-летняя актриса в смелом наряде пришла на премию.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон стала гостем церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

На актрисе было кутюрное прозрачное платье с широкими рукавами-бохо и открытыми плечами от бренда Elie Saab, полностью расшитое золотыми и серебряными пайетками.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Аутфит Кейт дополнила золотыми туфлями на шпильках. У нее была прическа, уложенная назад, и макияж с дымчатыми тенями. Уши она украсила длинными серьгами от Effy Jewelry, а пальцы – кольцами с камнями.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Напомним, Кейт Хадсон в стильном костюме и на каблуках сходила на баскетбол в компании своей 7-летней дочери.

Дата публикации
Количество просмотров
119
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