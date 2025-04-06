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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с блестками: Кейт Хадсон в откровенном луке от Elie Saab позировала на красной дорожке
45-летняя актриса в смелом наряде пришла на премию.
Кейт Хадсон стала гостем церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.
На актрисе было кутюрное прозрачное платье с широкими рукавами-бохо и открытыми плечами от бренда Elie Saab, полностью расшитое золотыми и серебряными пайетками.
Аутфит Кейт дополнила золотыми туфлями на шпильках. У нее была прическа, уложенная назад, и макияж с дымчатыми тенями. Уши она украсила длинными серьгами от Effy Jewelry, а пальцы – кольцами с камнями.
Напомним, Кейт Хадсон в стильном костюме и на каблуках сходила на баскетбол в компании своей 7-летней дочери.