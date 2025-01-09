В прозрачном платье с цветами: бывшая жена Харви Вайнштейна потрясла роскошным луком на премии

Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa – Джорджина Чапман – посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус". На красной дорожке она появилась в сопровождении своего любимого 51-летнего оскароносного актера Эдриана Броуди.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Джорджина выглядела потрясающе в драматичном бежевом прозрачном платье макси от Marchesa, украшенном черными цветочными аппликациями и воланами в зоне декольте.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Аутфит Чапман дополнила укладкой с локонами, красивым макияжем смоки-айс и черным маникюром. Уши она украсила элегантными серьгами, а руки – кольцами.

Джорджина Чапман / Фото: Associated Press

Броуди был одет в белую рубашку и черный костюм с черным галстуком, которые пошил для него бренд Thom Browne. К пиджаку он прикрепил интересную брошь с блестками и бусинами, которая выглядела гармонично с образом его любимой. Обут он был в черные туфли.

Эдриан получил на "Золотом глобусе 2025" награду за лучшую мужскую роль в драме "Бруталист". В своей речи он поблагодарил Джорджину за поддержку и отметил, что ее "устойчивость" его вдохновила.

"Моей прекрасной и удивительной партнерше Джорджине: твоя щедрость духа, твоя собственная стойкость, твоя огромная креативность – это ежедневное напоминание о том, как быть. Я бы не стоял здесь, если бы не ты. Не так давно было время, когда я чувствовал, что этот момент, возможно, больше никогда не будет для меня, потому спасибо", – обратился в своей речи Броуди к Чапман.

Напомним, Джорджина Чапман официально развелась со скандальным Харви Уайнштейном в 2021 году.

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