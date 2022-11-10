В прозрачном платье с цветочными аппликациями: эффектная Линдси Лохан на премьере рождественской комедии

36-летняя актриса в красивом наряде от Valentino появилась на премьере фильма.

Линдси Лохан вернулась в большое кино. Наконец-то мы увидим ее на экранах кинотеатров в новом комедийном фильме "Влюбиться в рождество" от Netflix. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке, которую актриса посетила.

Перед фотокамерами звезда появилась в эффектном аутфите. На ней было прозрачное платье до пола от Valentino с длинными рукавами, расшитое цветочными аппликациями с бисером и пайетками. Наряд прекрасно сидел на стройной фигуре Лохан.

Линдси Лохан / Фото: Getty Images

Лук Линдси дополнила золотистой стеганной сумкой. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с золотисто-медными тенями на веках и персиковой помадой на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, шею – золотой цепочкой, а руки – кольцами с бриллиантами.

О фильме:

В центре сюжета "Влюбиться в рождество" – история богатой и избалованной наследницы семейного бизнеса, которая на отдыхе на горнолыжном курорте получает травму головы и кратковременную амнезию бонусом. Далее в ленте главную героиню ждет новая любовь и праздничное чудо.

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