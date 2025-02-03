В прозрачном платье с декольте до пупка и в объятиях мужа: Пэрис Хилтон посетила премию "Грэмми"

Пэрис Хилтон посетила 67-ю ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она пришла в сопровождении своего мужа Картера Реума, который не стеснялся перед фотографами проявлять к ней свои нежные чувства к жене: он ее обнимал и целовал.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Пэрис позировала в роскошном бежевом полупрозрачном платье макси Chrome Hearts с вышивкой из бисера, паеток и блесток, а также золотой брошью на животе. Наряд имел декольте до пупка и бежевую накидку из органзы. Под платьем просвечивались бежевые высокие трусы.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Лук Хилтон дополнила бежевыми оперными перчатками со стразами и серебряными туфлями, усыпанными стразами.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Светская львица сделала укладку с голливудскими локонами, макияж с темно-бежевой помадой, уши украсила длинными серьгами, а на лицо надела солнцезащитные очки-авиаторы.

Картер был одет в черный смокинг с принтом, белую рубашку, черную бабочку и черную обувь.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: Associated Press

Напомним, Пэрис Хилтон на вечеринку накануне "Грэмми" пришла в черном обжатом платье макси с драпировкой на бедрах, полностью усыпанном кристаллами. Наряд просвечивался, поэтому Хилтон сверкала перед присутствующей своей грудью, на которой были нюдовые наклейки.

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