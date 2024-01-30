В прозрачном платье с декольте в форме сердца: порноактриса в соблазнительном образе сияла на красной дорожке

Порноактриса Эма Картер посетила состоявшуюся в Лас-Вегасе премию AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".

Для своего появления звезда выбрала черное прозрачное платье с американским проймой, расшитое пайетками и бисером. Наряд состоял из корсета и юбки, которая переходила в шлейф. Также на ней были черные стринги.

Эмма Картер / Фото: Getty Images

Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте в форме перевернутого сердца, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Лук Эма дополнила черными босоножками на шпильках и элегантными черными прозрачными перчатками с бисером и пайетками. Картер сделала укладку с локонами, макияж с помадой ягодного оттенка и светлый маникюр.

А латиноамериканская порноактриса Luna Star пришла на премию в гламурном белье со стразами.

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