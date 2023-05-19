В прозрачном платье с дыркой: канадский режиссер сверкнула сосками и интимным местом на Каннском кинофестивале

В рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотоколл фильма "Природа любви" (Simple Comme Sylvain (The Nature of Love)), который представила его режиссер Мония Шокри.

Для своего появления Шокра выбрала провокационный образ, в котором она не осталась без внимания. Платье, которое она одела, просто притягивало взгляды всех вокруг.

На режиссере было нюдовое обтягивающее прозрачное платье макси с боди, которое совсем ничего не скрывало. Сквозь тонкую ткань были видны ее соски и интимное место, которое немного прикрывавала полоска от боди.

Мония Шокри / Фото: Getty Images

Мония с радостью демонстрировала фотографам свой смелый лук и даже показала, как выглядят в этом платье ее ягодицы.

Мония Шокри / Фото: Getty Images

А еще наряд имел странную дырку на пупке – интересно, какая миссия у нее была?

Мония Шокри / Фото: Getty Images

Аутфит Мония дополнила белыми босоножками, а руки она украсила металлическими акссесуарами. Шокра распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

О фильме:

Это канадский романтический комедийно-драматический фильм о профессоре университета Софии. В течение десяти лет она состоит в браке, но однажды влюбляется в служебного подрядчика Сильвена, которого они наняли для ремонта своего летнего дома.

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