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В прозрачном платье с глубоким декольте: девушка Роберта Паттинсона на премьере сериала

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1045
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье с глубоким декольте: девушка Роберта Паттинсона на премьере сериала

Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Британская и модель модель Суки Уотерхаус в смелом образе посетила светское мероприятие.

Возлюбленная Роберта Паттинсона Суки Уотерхаус посетила премьеру сериала Daisy Jones and The Six, снятого по мотивам романа-бестселлера Тейлора Дженкинса Рида о вымышленной рок-группе 70-х годов. В сериале Суки сыграла главную роль.

На мероприятии актриса появилась в откровенном прозрачном платье изумрудного цвета от бренда Stephane Rolland. Под нарядом на Уотерхаус было зеленое боди с глубоким декольте, украшенным широкой полоской с камнями.

Суки Уотерхаус / © Associated Press
Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила босоножками на шпильках, интересным бело-зеленым клатчем, массивными золотыми серьгами, браслетами и кольцами.

Суки Уотерхаус / © Associated Press
Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Суки сделала укладку с локонами и макияж смоки-айс, губы она накрасила помадой кораллового оттенка.

Суки Уотерхаус / © Associated Press
Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1045
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