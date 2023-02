В прозрачном платье с глубоким декольте: девушка Роберта Паттинсона на премьере сериала

Возлюбленная Роберта Паттинсона Суки Уотерхаус посетила премьеру сериала Daisy Jones and The Six, снятого по мотивам романа-бестселлера Тейлора Дженкинса Рида о вымышленной рок-группе 70-х годов. В сериале Суки сыграла главную роль.

На мероприятии актриса появилась в откровенном прозрачном платье изумрудного цвета от бренда Stephane Rolland. Под нарядом на Уотерхаус было зеленое боди с глубоким декольте, украшенным широкой полоской с камнями.

Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила босоножками на шпильках, интересным бело-зеленым клатчем, массивными золотыми серьгами, браслетами и кольцами.

Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Суки сделала укладку с локонами и макияж смоки-айс, губы она накрасила помадой кораллового оттенка.

Суки Уотерхаус / Фото: Associated Press

