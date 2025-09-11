В прозрачном платье с глубоким вырезом: американская комикесса сверкнула трусами на церемонии

Никки Глейзер / © Associated Press

Американская комикесса Никки Глейзер посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards 2025 на UBS Arena в Элмонте, Нью-Йорк.

Знаменитость появилась на красной дорожке в смелом образе. На ней было черное прозрачное платье с глубоким вырезом, полуобнаженной спиной и элегантным шлейфом. Ткань имела легкую драпировку на юбке, едва заметный блеск, а еще сквозь нее были заметны черные трусы.

Глейзер обула черные лакированые туфли и дополнила лук красивой прической с локонами, макияжем с пышными ресницами и белым маникюром. В ушах у нее были серьги-подвески, а на руках — кольца с камнями.

Напомним, Никки Глейзер на вечеринку Vanity Fair Oscar в Беверли-Хиллз пришла в не менее откровенном наряде. На ней было черное кружевное платье макси от бренда Valdrin Sahiti с пикантным декольте.