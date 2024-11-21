В прозрачном платье с градиентом: эффектная Изабель Гулар позировала у костра на пляже

Девушка сейчас находится на отдыхе, откуда каждый день публикует новые снимки.

40-летяя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – отправилась в отпуск на один из курортов ее родной Бразилии вместе со своей семьей. Оттуда она же показывала пляжные фото в ярком образе с мини-шортами.

На новых снимках модель демонстрирует красивый вечерний образ.

(листайте фото вправо)

Она запечатлена в прозрачном платье с градиентом на ткани от темно-синего до алого цвета, сквозь него просвечивается черный комплект белье или, возможно, купальник. Вечерний образ Изабель дополняют крупные золотые браслеты и серьги, белый маникюр и макияж с акцентом на глаза. Позирует Гулар у костра на пляже.

Фото: Instagram Изабель Гулар

"Зажги это пламя", - так подписала фото бразильянка.

Напомним, ранее топ-модель Изабель Гулар сверкнула стройной фигурой. Модель надела бикини с принтом в виде долек арбуза и устроила фотосессию под тропическим душем на пляже.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Читайте также:

Образы топ-модели Изабель Гулар (12 фото)