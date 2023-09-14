В прозрачном платье с имитацией корсета: американская певица блеснула трусами на музыкальном мероприятии

На премии MTV в этом году можно было увидеть много звездных красоток в прозрачных нарядах.

Американская певица Megan Thee Stallion посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Джерси.

Перед фотографами она предстала в пикантном аутфите. На красавице было черное прозрачное платье макси от бренда Brandon Blackwood без бретелей, с сексуальным декольте и продольными линиями, имитирующими корсет.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Меган сверкала на публику черными стрингами. И, в отличие от своих коллег, она скрыла свою грудь лифом-бюстье.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Артистка выглядела стройно и соблазнительно в этом луке.

Наряд звезда дополнила черными босоножками на шпильках и с ремешками с камнями на лодыжках.

Megan Thee Stallion сделала укладку, зачесанную назад, макияж с пышными длинными ресницами, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – широким бриллиантовым колье, а руку – браслетом и кольцом из этого самого комплекта. Экстремально длинный золотистый маникюр завершил эффектный образ певицы.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Напомним, колумбийская певица Karol G пришла на премию в "голом" белом кружевном платье со шлейфом от бренда Ashi Studio.

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