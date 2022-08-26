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В прозрачном платье с камнями: Деми Роуз в сексуальном аутфите собралась на вечеринку

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В прозрачном платье с камнями: Деми Роуз в сексуальном аутфите собралась на вечеринку

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель показала новое фото c отдыха в Греции.

Деми Роуз выложила в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала свой новый сексуальный образ. В нем девушка собралась на вечеринку на острове Миконос.

Красавица предстала в прозрачном платье из камней. Она имела обольстительное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст модели. Под нарядом на ней были высокие трусы.

Свой аутфит Роуз дополнила волнистой укладкой, макияжем с бронзово-коричневыми тенями и клатчем цвета металлик. Позировала она на фоне моря.

Напомним, в прошлый раз Деми похвасталась большим бюстом в коротком платье с принтом и обнаженными плечами.

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