В прозрачном платье с камнями и накидке из перьев: Хайди Клум с мужем посетила гала-вечер amfAR

Хайди Клум / © Associated Press

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На Лазурном побережье Франции состоялся традиционный благотворительный бал amfAR Cinema against AIDS, целью которого является привлечение внимания к борьбе со СПИДом, а также сбор средств для нуждающихся и продвижение социальных программ.

На гала-вечере собралось немало звездных красавиц, среди которых была и очаровательная Хайди Клум. Супермодель пришла на ивент в сопровождении своего мужа – музыканта Тома Каулица, с которым они позировали, обнимаясь.

Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Хайди выбрала для своего появления соблазнительный образ. На ней было черное прозрачное платье, состоявшее из корсета, обильно расшитого камнями, бисером и блестками, и юбки с камнями.

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Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Аутфит она дополнила черной накидкой-шлейфом из перьев и черными босоножками на шпильках.

Хайди Клум / © Associated Press

Довершили ее сексуальный лук красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и бриллиантовые украшения.

Хайди Клум / © Associated Press

Напомним, Хайди Клум с мужем побывала на премьере шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Она сияла в роскошном перламутровом платье с пайетками и со шлейфом от бренда Elie Saab.