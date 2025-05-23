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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с камнями и накидке из перьев: Хайди Клум с мужем посетила гала-вечер amfAR

51-летняя немецкая супермодель в соблазнительном образе total black сияла на благотворительном мероприятии на юге Франции, в городе Антиб.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

На Лазурном побережье Франции состоялся традиционный благотворительный бал amfAR Cinema against AIDS, целью которого является привлечение внимания к борьбе со СПИДом, а также сбор средств для нуждающихся и продвижение социальных программ.

На гала-вечере собралось немало звездных красавиц, среди которых была и очаровательная Хайди Клум. Супермодель пришла на ивент в сопровождении своего мужа – музыканта Тома Каулица, с которым они позировали, обнимаясь.

Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Хайди выбрала для своего появления соблазнительный образ. На ней было черное прозрачное платье, состоявшее из корсета, обильно расшитого камнями, бисером и блестками, и юбки с камнями.

Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Том Каулиц и Хайди Клум / © Associated Press

Аутфит она дополнила черной накидкой-шлейфом из перьев и черными босоножками на шпильках.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Довершили ее сексуальный лук красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и бриллиантовые украшения.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Напомним, Хайди Клум с мужем побывала на премьере шпионского боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата», которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Она сияла в роскошном перламутровом платье с пайетками и со шлейфом от бренда Elie Saab.

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