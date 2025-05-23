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В прозрачном платье с камнями и огромными перьями: 50-летняя фотомодель в изысканном луке позировала на гала-вечере
Виктория Сильвстедт продемонстрировала на мероприятии роскошный аутфит с ноткой изысканного гламура.
Шведская фотомодель, королева красоты и светская львица – Виктория Сильвстедт – посетила благотворительный гала-вечер amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб. Цель мероприятия – помочь финансово организациям, борющимся со СПИДом.
Перед фотокамерами красавица сияла в изысканном вечернем образе. На ней было элегантное черное прозрачное асимметричное платье макси от ливийского модельера Набиля Юнеса, украшенное камнями и бисером. Оно в зоне декольте было немного на светскую львицу маловато, ведь очень прижало ее пышную грудь. Наряд от колен до пола был обильно украшен огромными черными перьями.
В этом платье Виктория засветила белье белого цвета, но это совсем ее не смущало.
Аутфит Сильвстедт дополнила объемной прической с локонами, макияжем с пышными накладными ресницами и молочным маникюром. На шее у нее было красивое бриллиантовое колье, а на руке — интересное кольцо с камнями.
Напомним, Виктория Сильвстедт на красной дорожке Каннского кинофестиваля предстала в пышном платье, декорированном бордовыми цветочными аппликациями из фатина.