ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье с капюшоном и открытыми плечами: американская модель посетила модную премию

Брукс Нейдер выбрала для своего выхода черное ажурное платье с контрастной отделкой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Associated Press

Американская модель Брукс Нейдер посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Перед фотографами она предстала в длинном прозрачном черном платье с ажурной фактурой и светлыми нитями. Наряд имел капюшон, открытые плечи, драпированный верх, облегал бедра и спускался до самого пола. Из-под платья было видно черное полупрозрачное белье. Обута Брукс была в черные босоножки.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Нейдер собрала волосы сзади, оставив прядь у лица. Звезда нанесла макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также сделала темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были небольшие серьги с камнями, а на руках — кольца и маникюр насыщенного бордового оттенка.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Брукс Нейдер / © Associated Press

Напомним, Брукс Нейдер в облегающем красном платье подчеркнула свою стройную фигуру.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie