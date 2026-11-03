В прозрачном платье с капюшоном и открытыми плечами: американская модель посетила модную премию

Брукс Нейдер / © Associated Press

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Американская модель Брукс Нейдер посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Брукс Нейдер / © Associated Press

Перед фотографами она предстала в длинном прозрачном черном платье с ажурной фактурой и светлыми нитями. Наряд имел капюшон, открытые плечи, драпированный верх, облегал бедра и спускался до самого пола. Из-под платья было видно черное полупрозрачное белье. Обута Брукс была в черные босоножки.

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Брукс Нейдер / © Associated Press

Нейдер собрала волосы сзади, оставив прядь у лица. Звезда нанесла макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также сделала темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были небольшие серьги с камнями, а на руках — кольца и маникюр насыщенного бордового оттенка.

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Брукс Нейдер / © Associated Press

Напомним, Брукс Нейдер в облегающем красном платье подчеркнула свою стройную фигуру.

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