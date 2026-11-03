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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с капюшоном и открытыми плечами: американская модель посетила модную премию
Брукс Нейдер выбрала для своего выхода черное ажурное платье с контрастной отделкой.
Американская модель Брукс Нейдер посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Перед фотографами она предстала в длинном прозрачном черном платье с ажурной фактурой и светлыми нитями. Наряд имел капюшон, открытые плечи, драпированный верх, облегал бедра и спускался до самого пола. Из-под платья было видно черное полупрозрачное белье. Обута Брукс была в черные босоножки.
Нейдер собрала волосы сзади, оставив прядь у лица. Звезда нанесла макияж с черными стрелками и бежевой помадой, а также сделала темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были небольшие серьги с камнями, а на руках — кольца и маникюр насыщенного бордового оттенка.
Напомним, Брукс Нейдер в облегающем красном платье подчеркнула свою стройную фигуру.